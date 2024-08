Robur girone tosto con tutte le toscane Livorno e Grosseto | derby da brividi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) C’è ildi quella volpe di Paolo Indiani, risceso in Serie D dopo la parentesi Arezzo, per riportare i labronici alla gloria. Ci sono ildi Malotti, stavolta in panchina dall’inizio per mettere subito le cose in chiaro, e il Follonica Gavorrano, forte di una campagna estiva di tutto rispetto, pronti a ritentare l’impresa inseguita sfuggita l’anno scorso, costretti a inchinarsi a una super Pianese. C’è il Poggibonsi, per rivivere ilprovinciale a pochi chilometri di distanza. Ci sono altre avversarie che il Siena ha incrociato nel suo ultimo Interregionale, o anche al piano superiore, come il Montevarchi o il San Donato Tavarnelle. E c’è il Terranuova Traiana, per dare seguito al duello iniziato in Eccellenza la passata stagione. E’ unbello, quello E, quello in cui è stata inserita la