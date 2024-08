Qui Atalanta Gasperini testa il suo poker d’assi Isaksen l’alternativa a Gonzalez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024)offensivi servito perche da domani, nell’amichevole in programma alle 18 (diretta su Sportitalia) al Tardini contro il Parma, aggiungerà Zaniolo a De Ketelaere, Lookman e Scamacca. Quattro titolari per due posti se il modulo sarà quello tradizionale con il trequartista (Koopmeiners o Pasalic). Gerarchie tutte da scrivere perché Zaniolo, che dovrebbe scegliere il numero 99, potrebbe giocare da falso nove, in tandem con Lookman o De Ketelaere, oppure da seconda punta con il coetaneo Scamacca, già suo compagno nelle nazionali giovanili. O, ancora, da terzo offensivo se Koop scalasse in mediana. Ma l’attacco della Dea non è completo. El Bilal Touré resta sotto osservazione e rischia di essere di troppo: per questo vengono valutate le offerte dello Stoccarda. Possibile, per il maliano, un prestito oneroso con riscatto, ma solo alle cifre decise dai nerazzurri.