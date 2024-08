Perché gli atleti italiani sono quasi tutti nelle forze dell' ordine

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Nati in alcuni casi agli albori del secolo scorso come evoluzionea forma addestrativa dei soldati, oggi le atlete e glidei gruppi sportivi militariun'immensa fucina di storici trionfi e meravigliose imprese per lo sport italiano sempre più ai vertici a livello mondiale. In Italia i gruppi sportivi militariotto. Le quattroarmate hanno il corrispettivo centro sportivo: Centro Sportivo Esercito (Esercito Italiano), Centri sportivi agonisticia Marina Militare (Marina Militare), Centro Sportivo Aeronautica Militare (Aeronautica Militare) Centro Sportivo Carabinieri (Arma dei Carabinieri). Ledi polizia hanno i seguenti gruppi sportivi: Fiamme Oro (Polizia di Stato), Fiamme Gialle (Guardia di Finanza), Fiamme Azzurre (Corpo di Polizia Penitenziaria) Fiamme Rosse (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).