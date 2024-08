Pazienza | Mi aspetto di più dai miei ragazzi Mercato? Vi spiego

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È la prima partita ufficiale davanti la nostra gente, che ci vede impegnati sul risultato. È una partita che conta, che potrebbe darci la possibilità di fare una nuova esperienza. Ho bisogno e midi passi in avanti rispetto alla partita contro il Crotone“. Parla così Michelealla vigilia della sfida con la Juve Stabia valida per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. “Ho avuto modo di allenare questo Avellino dal primo giorno, scegliendo calciatori con caratteristiche diverse – dice – Non saremo sicuramente pronti dal punto di vista della condizione fisica, ma vorrei vedere dei passi in avanti”. “Manca il ritmo partita che solo partite come quella di domani può darci – sottolinea il tecnico dei lupi – Gli allenamenti non posso darci il ritmo gara. Voglio aumentare il ritmo nelle gambe e l’aggressione in avanti.