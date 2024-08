Oltre 15mila euro dalla tassa di soggiorno da poter reinvestire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) L’imposta diintrodotta ad inizio anno ha già garantito in pochi mesi circaalle casse comunali. Lo ha fatto sapere l’assessore al turismo Maurizio Bruschi durante la scorsa seduta del consiglio comunale, assicurando come la somma sarà reinvestita dal Comune di Serravalle sempre nell’ambito della promozione del turismo. Si tratta di unagià presente nella maggior parte dei Comuni italiani, che per quanto concerne Serravalle è entrata in vigore lo scorso 1 marzo dopo esser stata approvata sul finire del 2023. Ammonta nel dettaglio ad una notte per quel che riguarda gli alberghi fino a tre stelle, gli agriturismi, i B&B, le case e gli appartamenti per le vacanze e gli affittacamere. Sale invece a 1,50 per strutture più articolate o lussuose come eventuali alberghi a quattro o cinque stelle, villaggi turistici e residence.