Nuoto Simona Quadarella | Ci ho creduto fino ai 600 metri il tempo mi fa capire che ci sono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Non basta il record italiano aper poter salire sul podio degli 800 stile libero. L’azzurra ha voluto reagire alla mazzata presa nei 1500 con una gara d’orgoglio e di grinta, abbassando di 44 centesimi il primato nazionale in 8’14”55. Ma per il podio purtroppo non è bastato. Poiché, al duello tra la leggenda Katie Ledecky e l’australiana Ariarne Titmus, si è aggiunta la variabile Paige Madden: dai 500in poi ha tenuto un gran ritmo, rimanendo sotto i 31 secondi in ogni vasca, per sopravanzare l’azzurra e prendersi il bronzo in 8’13”00. Un altro quarto posto per, l’ennesimo per la spedizione italiana. “Ci hoai 600– afferma– per ottenere una medaglia. Non è arrivata ma ho fatto un gran, un record italiano.