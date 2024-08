Monsano Folk Festival la Macina presenta il suo ultimo lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Il ‘’ debutta questa sera (ore 21.30) ‘in casa’. A dare il via alla trentanovesima edizione della storica rassegna itinerante è il concerto inaugurale in piazza dei Caduti, realizzato in collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura. Ad esibirsi sarà La, che presenterà il suocd (il ventesimo della ricca discografia) ‘Il dono che non si nega. Laai poeti amati’. L’evento prevede la straordinaria partecipazione di grandi artisti amici del popolare gruppo, a partire dalla grande voce poetica di Allì Caracciolo. Ci saranno poi le voci recitanti di Mugia Bellagamba, Milena Gregori, Filippo Paolasini, Piergiorgio Pietroni e Dante Ricci.