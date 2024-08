Mercati finanziari settimana pesantemente negativa | forte rallentamento su tutti i fronti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024)che ha visto l’indice principale lasciare sul campo il 5,3%. In flessione anche se più contenuta il FTSE ITALIA STAR che perde il 3,8%, Reagiscono meglio alla flessione generale le micro caps, che vedono il loro indice scendere, FTSE ITALIA GROWTH, dello 0,8%.che ha visto dati macroeconomici negativi dell’Europa e dei suoi principali paesi, frala Germania, dove il PIL del 2Q24 è sceso dello 0,1% e l’inflazione è salita al 2,3% (dal 2,2%). Sempre sotto 50 punti, che come noto indica recessione, il PMI manifatturiero europeo che a luglio è risultato pari a 48,5 punti, con l’inflazione che risale al 2,6%. Dati contrastanti, ma che indicano un, anche sul fronte americano nonostante il PIL del 2Q24 sia risultato in crescita del 2,8% (1,4% nel 1Q24).