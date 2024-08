LIVE – Sciabola femminile a squadre scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Latestualedegli incontri dellaalle alledi. Il quartetto azzurro, formato da Michela Battiston, Michela Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi non ha brillato nell’individuale, e dunque non parte certo con i favori del pronostico nella prova a. Letrici azzurre esordiranno contro l’Ucraina nei quarti di finale della rassegna a cinque cerchi. L’appuntamento è alle ore 13.00 di sabato 3 agosto con i quarti, mentre le eventuali semifinali sono in programma alle 15.20, con Sportface.it che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale degli assalti delle azzurre.