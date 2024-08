I carabinieri trovano l’origine del maxi-rogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Potrebbero essere dolose le cause dell’incendio che, nella sera di giovedì, è divampato nella zona di Monte Calvo, tra le colline a ridosso di Pianoro e San Lazzaro. Dalle prime ore di ieri mattina, le pattuglie deiforestali di Ozzano e di Imola, specializzate nelle indagini sugli incendi boschivi, sono intervenute con un drone nell’area del, riuscendo a individuare l’area da cui sono partite le fiamme, una strada interpoderale lungo il crinale di un calanco. Ora sono in corso le indagini per la ricerca di eventuali inneschi. I militari stanno anche sentendo le persone che potrebbero fornire utili informazioni per la ricerca delle cause e di eventuali colpevoli.