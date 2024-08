Golf oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 3 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Lo chiamano da sempre il moving day: nei fatti è il terzo giro del torneo olimpico dimaschile, che deciderà, a Saint-Quentin-en-Yvelines, chi davvero potrà sentire odore di lotta per le medaglie. E, per il momento, il novero è ancora abbastanza ampio. Con Schauffele, Matsuyama e Fleetwood al comando dopo metà competizione a cinque cerchi, c’è da rimarcare come questo -11 sia già molto vicino al record sotto par del percorso, di -17 (Retlef Goosen, 1997). E c’è anche da registrare come Guido Migliozzi sia davvero vicino a mettersi in zona realmente interessante, dato che inizierà da ottavo a quattro colpi dalla vetta. Se dovesse mantenere il ritmo attuale, allora potremmo anche vederlo tentare cose interessanti alla domenica. Il torneo olimpico dimaschile si giocherà fino a domenica 4