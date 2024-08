Gli Stati Uniti schierano jet e navi da guerra mentre l’Iran minaccia Israele

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Glischiereranno ulterioridae aerei da combattimento in Medio Oriente per contribuire a difendereda possibili attacchi da parte dele dei suoi alleati, ha affermato il Pentagono. Nella regione resta alta la tensione a seguito dell’assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, in Iran e di un comandante chiave del gruppo militante libanese Hezbollah. Le forze di difesa missilistica sono state poste in uno stato di maggiore prontezza al dispiegamento, ha affermato il Pentagono, aggiungendo che il suo impegno a difendereè “ferreo”. Il leader iraniano, l’ayatollah Khamenei, ha promesso “dure punizioni” controper l’assassinio di Haniyeh e ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.