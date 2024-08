Fiocco rosa nel volley Benvenuta Olivia Carancini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024)in casa Cbf Balducci e Lube per la nascita di, di 3,3 kg. È nata alle 7.15 di ieri all’ospedale di Civitanova la figlia di Lucia Bosetti, direttore operativo della Cbf Balducci HR ed ex pallavolista della nazionale, e di Matteo, team manager della Lube. Le società Lube e Cbf Balducci hanno pubblicato la notizia sulle loro pagine Facebook che hanno ricevuto molti like. Del resto si tratta di due personaggi molto conosciuti e apprezzatei nel mondo pallavolistico. Da anniè alla Lube dove adesso ha il compito di team manager. Lucia Bosetti è stata una schiacciatrice che vanta un palmares di primissimo piano sia con le formazioni di club sia con la nazionale. In maglia azzurra ha vinto l’oro all’Europeo (2009) e in Coppa del Mondo (2011).