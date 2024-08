Fedez parla la madre Annamaria Berrinzaghi | Ecco cosa ha causato il ricovero niente che riguardi il suo male

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 3 agosto 2024) Il noto rapper italiano, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, ha vissuto momenti di grande preoccupazione durante un recente volo aereo. Il cantante, che stava viaggiando per motivi professionali, ha avuto un malore improvviso mentre si trovava a bordo dell’aereo. Secondo quanto riportato dall’Asl di Brindisi,è arrivato al pronto soccorso alle 22:29, a bordo di un’ambulanza del 118. Il cantante lamentava dolori addominali e vomito. Il personale medico lo ha preso in carico immediatamente, sottoponendolo a un prelievo di sangue e somministrandogli una terapia a base di antidolorifici. Dopo una serie di controlli e cure,è stato dimesso su sua richiesta alle 3:51 del mattino seguente.si stava dirigendo a Gallipoli per un concerto previsto per la serata, ma a causa del malore l’evento è stato annullato.