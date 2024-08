Clima pazzo agricoltura in crisi Urgente accumulare acqua piovana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) PISTOIA Sarà un mese di agosto con il fiato sospeso per il mondo dell’e, in parte maggiormente limitata, del vivaismo: dopo un luglio particolarmente caldo che ha lasciato soltanto una "bomba d’" in città e prima periferia intorno al 25 del mese scorso, anche le previsioni del tempo lasciano poca immaginazione almeno fino a Ferragosto. Ecco perché il settore legato ai prodotti della terra, che essi siano uva (e di conseguenza vino) piuttosto che i campi dove raccogliere il mais o le colline con gli ulivi, guarda con apprensione ciò che potrà dare il cielo. Abbiamo visto proprio in questi giorni, grazie ai servizi realizzati da "La Nazione", quello che sta succedendo nella nostra provincia. In ogni caso, da qualsiasi punto la si voglia vedere, sono i segni tangibili del cambiamentotico con i quali ci sarà sempre più da farci i conti col passare del tempo.