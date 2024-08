Città Spettacolo la Lega | E’ la solita ‘ammesca francesca'

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il programma della prossima “” 2024 conferma oramai il declino irreversibile della rassegna: snaturata dall’avvento di Mastella nell’anno 2016 in una sagra paesana con concerti musicali nemmeno inediti ma spesso di seconda e terza mano. E’ inutile ricordare che la rassegna è passata da spettacoli con prime nazionali assolute, in particolare nel campo del teatro e della prosa, con ricadute a livello culturali notevoli per il nostro territorio ad una “ammesca” di eventi senza un filo conduttore e soprattutto senza alcun ritorno in termini di visibilità e di menzione oltre le mura di Benevento.