Carrara e Peccioli candidate per capitale italiana dell' arte contemporanea 2026

(Di sabato 3 agosto 2024) Firenze, 3 agosto 2024 - Le città di(Pisa) sono letoscane che concorreranno al titolo di, istituito per la prima volta quest'anno. Le città sono state comunicate dal ministeroa Cultura. Questo l'elenco completo. Aielli (AQ), Bolsena (VT),, Cassano allo Ionio (CS), Catanzaro, Fabriano (AN), Gallarate (VA), Gibellina (TP), Lignano Sabbiadoro (UD), Mantova, Moliterno (PZ), Nichelino (TO), Palazzolo Acreide (SR), Palmi (RC),(PI), Pescara, Quarto (NA), Quattordio (AL), Reggio Calabria, Rionero in Vulture (PZ), Todi (PG), Venezia, Vigevano (PV). Come si legge in un nota ad individuare lasarà una giuria composta da 5 esperti indipendenti, di comprovata fama nel settorea cultura ee arti visive contemporanee.