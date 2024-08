Calcio dilettanti | dall’Eccellenza alla Terza Categoria S’infiamma il mercato Ecco gli ultimi affari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ancora poco più di due settimane e poi anche la Real Cerretese tornerà in campo per preparare la prossima stagione di Promozione. I biancoverdi si raduneranno infatti agli ordini di mister Andrea Petroni lunedì 19 agosto al Palatresi di Cerreto Guidi. Intanto, però, la società ha portato a termine un’altra operazione in entrata, completando così il pacchetto portieri. Ad affiancare il confermato e più esperto Alessio Battini (‘87) ci sarà il giovane classe 2005 Filippo Pannocchia, che nell’ultimo campionato ha militato nel LampoMeridien, team inserito nello stesso girone della Real Cerretese. Intanto in Eccellenza il Certaldo si assicura anche le prestazioni del promettente centrocampista Nizzar Leebbara (‘05), proveniente dal San Miniato di Promozione, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Limite e Capraia e aver militato nella Juniores del San Miniato Basso.