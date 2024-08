Cadavere trovato nel fiume Taro il mistero delle ferite sul petto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Proseguono le indagini a tutto campo per identificare ilaffiorato il 2 agosto nel tardo pomeriggio dalle acque del. I resti, in avanzato stato di decomposizione, apparterrebbero a un uomo e potrebbero presentare lesioni al torace, motivo per cui nessuna pista viene esclusa.Leggi anche: Strade allagate e blackout, Rimini colpita da un forte temporale. Un morto a Salerno L’allarme è scattato intorno alle 18 di venerdì grazie alla segnalazione di un automobilista che, incredulo, ha notato il corpo in corrispondenza del Ponte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli investigatori della Squadra Mobile della polizia di Stato, accompagnati dagli esperti della scientifica. I dettagli emergenti I resti sono stati trasportati all’istituto di medicina legale dell’ospedale Maggiore di Parma.