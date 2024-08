Bisseck garanzia Inter e Inzaghi è affascinato da due cose! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Yann Aurelcresce di partita in partita e adesso si sta rivelando una vera e propriaper l’, in attesa del rientro a pieno regime dei big. Simonene apprezza due qualità importanti.– L’ieri ha evitato la sconfitta sul campo del Pisa, nella quarta amichevole precampionato, grazie al suo gigante in difesa Yann Aurel. Il tedesco, 23 anni, si è buttato nella mischia allo scadere trovando la zampata giusta per battere Nicolas e ristabilire la parità all’Arena Garibaldi. Un gol che allo stesso Simoneè piaciuto molto. Ma andando oltre,si sta rivelando di partita in partita un giocatore molto importante per questa squadra. Una vera e propria, in attesa del reintegro al 100% dei vari big in difesa: a partire da Benjamin Pavard, il titolare del ruolo.