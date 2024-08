Atletica Leonardo Fabbri in stagione aveva lanciato 10 volte una misura che sarebbe valsa l’argento olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)era tra gli italiani più attesi nelle gare diche stanno animando le Olimpiadi di Parigi 2024, visto che ingettato il peso a 22.95 metri: record italiano e seconda migliormondiale di questa annata agonistica. Il colosso toscanotutte le carte in regola per puntare al risultato di lusso ed era tra i grandi favoriti per la conquista di una medaglia, con la concreta possibilità di fronteggiare a viso aperto gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs per la conquista della medaglia d’oro. Allo Stade de France, però, si è purtroppo vista la versione più brutta del tanto azzurro: al primo tentativo ha scagliato l’attrezzo ben oltre i 22 metri, ma purtroppo ha toccato la parte superiore del fermapiedi con il tallone e ha rimediato un nullo; successivamente è salito a 20.69 e 21.