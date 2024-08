Aggiornato il calendario dei film Marvel 2026 mentre Blade è ancora previsto per il 2025

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 3 agosto 2024) IStudios hannoildelle uscite nelle sale cinematografiche, mantenendoneled eliminando un progetto senza titolo per il. Lo studio dietro il successo al botteghino di Deadpool e Wolverine ha stupito la folla del Comic-Con di San Diego sabato sera con una serie di annunci, il più importante dei quali è stato quello di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino e dei registi Joe e Anthony Russo che hanno diretto Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Ma durante la presentazione deidelda parte del presidente deiStudios Kevin Feige, non si è parlato di, che vedrà Mahershala Ali nel ruolo del Daywalker. Questo ha lasciato i fan a speculare sullo stato di avanzamento di unsu, ma l’annuncio odierno della Disney getta una nuova luce su ciò che è in arrivo in futuro.