Tracker | Jensen Ackles annuncia il suo ritorno nella seconda stagione della serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024)il suodi, dove reciterà a fianco del protagonista Justin Hartley. I fandi successohanno motivo di festeggiare: è stato infatti confermato ildiper la, che interpreta Russell Shaw, il fratello separato di Colter Shaw, ha condiviso il suo entusiasmo su Instagram, postando una foto dal set. Sebbene l'immagine non riveli alcun dettaglio sulla trama,ha dichiarato di aver completato le riprese delle sue scene iniziali e di essere in attesa di altre apparizioni. Potete vedere il post in seguito., dramma d'azione creato da Ben H. Winters e liberamente basato sul romanzo del 2019 di Jeffery Deaver Il