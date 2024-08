Tennis Parigi 2024 | Musetti non riesce nell’impresa prima finale olimpica per Djokovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lorenzolotterà per il bronzo ai Giochi Olimpici di. Il carrarino esce in semicontro un ottimo Novak. Partita molto più combattuta di quanto dica il punteggio (6-4 6-2), ma il numero 1 del tabellone è stato più freddo e cinico nei momenti decisivi. Pesa moltissimo sull’economia del match il break subito da 40-0 dall’azzurro sul 5-4, che ha messo in discesa un match che si sarebbe fatto molto complicato per il serbo. Dopo il bronzo di Pechino e le delusioni di Londra 2012 (4° posto), Rio 2016 (1T) e Tokyo 2020 (4° posto) arriva laper l’oro in carriera di, che proverà a prendersi la rivincita sul super Carlos Alcaraz, oggi dominante contro Auger-Aliassime (6-1 6-1). Sarà con Auger-Aliassime, domani secondo match dalle 15.30, chesi giocherà una medaglia che sarebbe storica.