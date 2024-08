Speed 31 07 2024 Spagna vs Filippine

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, mercoledì è partito l’ennesimo torneo a, stavolta non a 4 ma a 8 partecipanti. Come al solito non vi è nessuna storia, eccezione fatta per quella non inerente allo show tra Axiom e Nathan Frazer, infatti i 2 campioni di coppia di NXT pur rimanendo amiconi hanno avuto qualche diverbio: Axiom è stato spesso risentito del fatto che Nathan non si focalizzasse sul difendere i tag team championships e provasse più a vincere titoli singoli come l’NXT championship, l’Heritage Cup e non ultimo lochampionship. Tutti tentativi che l’allievo di Seth ha fallito ma aver difeso con successo ugualmente le corone di coppia a Heatwave ha convinto lo stesso Axiom ad osare, come visto nell’ultima puntata di NXT il wrestler spagnolo punterà oggi allochampionship. Stavolta però in maniera un po’ incoerente è Frazer a non apprezzare ciò.