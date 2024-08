Silvestri | Il governo non tocca le banche Sugli extraprofitti si prevede un’altra figuraccia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si torna a parlare di tassa, esattamente un anno dopo il tentativo poi rimangiato dalnell’agosto 2023. Francesco, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, stavolta crede che si possa effettivamente arrivare a un prelievoutili extra?“Per prima cosa ci tengo a dire che se si farà qualcosa sul tema deglisarà solo perché io e il Movimento 5 Stelle, nonostante i tanti no del, non abbiamo mai smesso di batterci. Naturalmente io spero che l’esecutivo faccia qualcosa in tal senso, ma ci credo poco. Fino ad ora ilMeloni ha dimostrato di guardare unicamente agli interessi dellee delle grandi industrie belliche, energetiche e farmaceutiche. La Destra sociale meloniana si è ormai definitivamente accomodata nei salotti”.