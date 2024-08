Sciopero dei trasporti aerei in agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il mese disi preannuncia particolarmente complesso per i viaggiatoria causa di numerosi scioperi programmati nel settore dei. È in arrivo, infatti, unoche interesserà particolarmente il trasporto aereo, con ritardi e cancellazioni. Le agitazioni sindacali interesseranno diverse compagnie aeree e aeroporti in tutta Europa, che hanno indetto uno, con ripercussioni significative sui voli nazionali e internazionali. Questa ondata di scioperi rischia di compromettere i piani di viaggio di migliaia di persone, rendendo cruciale essere informati sulle date e sulle modalità delle proteste., foto Ansa – VelvetMagDate e dettagli delloGli scioperi coinvolgeranno vari operatori del settore aereo in date specifiche, causando cancellazioni e ritardi che potrebbero incidere pesantemente sulle vacanze estive dei viaggiatori.