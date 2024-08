Premiate le iniziative delle parrocchie di Magenta e Legnano | pronti i finanziamenti per i progetti di due oratori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Sono stati selezionati 50nell’ambito del bando “Porte aperte”, promosso da Fondazione Cariplo, in collaborazione con la Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di comunità. Molteplici gli obiettivi: rendere gliattrattivi, aperti e in grado di costruiredi protagonismo giovanili. Si vuole inoltre migliorare l’offerta educativa e di socialità, valorizzando questi spazi come luoghi di aggregazione comunitaria, e promuovere sinergie territoriali per sostenere il percorso di crescitanuove generazioni. Molte le proposte pervenute: 163, per una richiesta di contributo di quasi 10 milioni di euro. La dotazione iniziale del bando, pari a 2.250.000 euro stanziati complessivamente dagli enti promotori, è stata successivamente incrementata.