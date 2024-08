Parigi 2024 in arrivo weekend olimpico straordinario su discovery+ ? con 48 medaglie d' oro

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questo fine settimana (sabato 3 e domenica 4 agosto) è in programma una vera e propria abbuffata di Giochi Olimpici, con 48d’oro in palio durante due giorni di grande sport dal vivo. L’unica destinazione dove poter guardare ogni singolo momento di ogni sport disponibile in diretta sarà, dove i fan avranno la possibilità di scegliere cosa seguire, quando vogliono.trasmetterà 258 eventi live e oltre 600 ore di contenuti sportivi in diretta per gli appassionati di sport nel corso del fine settimana, con un picco di 32 eventi in diretta contemporanea durante un sabato assolutamente memorabile.