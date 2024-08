Parco Mascagna a Napoli | si allungano i tempi di chiusura

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) di Gennaro Capodanno Si susseguono oramai con cadenza ravvicinata le manifestazioni dei residenti per denunciare i gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del, già giardini di via Ruoppolo, chiuso ormai da oltre 330 giorni, senza che al momento si sappia se e quando verrà riaperto, anche alla luce delle recenti dichiarazioni fatte in un’intervista all’assessore comunale al verde, Santagada, in merito al fatto che la ditta alla quale erano stati appaltati i lavori, iniziati a novembre dell’anno scorso, ha rinunciato a proseguirli, sicché adesso si attende che venga nominata una nuova ditta con la quale stipulare il nuovo contratto e definire il nuovo termine dei lavori che ovviamente non può che slittare ulteriormente.