Ottica Skandia ladro maldestro pizzicato dalle telecamere | il titolare lo segue e lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bergamo. Che quel cliente avesse un fare sospetto, alla Fotodi via Borgo Palazzo 102 l’avevano intuito subito: entrato in negozio attorno alle 18 di mercoledì 31 luglio, si era interessato agli occhiali, fino a farne sparire un paio nella tasca dei pantaloni. Peccato che quel gesto non sia passato inosservato ai dipendenti e poi certificato da un video registrato dall’impianto interno di videosorveglianza, che lo inchioda in modo inequivocabile. A raccontare la disavventura è Nicola Viscardi,del negozio e presidente del Duc, il Distretto Urbano del Commercio: “Quando è entrato in negozio stavo parlando con un cliente e anche tutti gli altri colleghi erano impegnati. Mi è sembrato da subito che qualcosa non tornasse, ma ha chiesto di poter vedere degli occhiali e lo abbiamo seguito.