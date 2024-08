Nuovo San Siro svelato il progetto di Webuild | i tempi e i costi dei lavori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Quattro anni di, niente concerti e 70.500 posti. Sono questi i primi dettagli sullo studio di fattibilità intitolato “Stadio San” presentato daper la ristrutturazione dell’iconico impianto, come riporta La Repubblica. La durata deiAll’interno dello studio di fattibilità inerente la ristrutturazione di Sansono presenti diverse novità, a partire dalla durata dei. Contrariamente a quanto detto in precedenza, idureranno quattro anni anziché tre. Se inizieranno a gennaio 2025, l’impianto rinnovato sarà pronto a gennaio 2029. Durante questo periodo, il cantiere mobile distruggerà e ricostruirà il primo anello un settore alla volta, utilizzando strutture prefabbricate per accelerare i