Né visti né sentiti Gelo totale tra Conte e Grillo sul rilancio del M5S

(Di venerdì 2 agosto 2024) «Conabbiamo visioni diverse sullo svolgimento dell'assemblea costituente, ma ora dobbiamo concentrarci su questo processo. È arrivata l'ora di rilanciare la nostra azione politica, di reagire a unsto di disimpegno e di disaffezione dei cittadini. Tutto ciò non si può fermare». Parola di Giuseppeche, in un'intervista al Corriere della Sera, parla dei suoi rapporti con il cofondatore del Movimento 5 stelle, Beppe. «Non ci siamo néné. Ma non ho alcun problema a farlo». Quanto al futuro del Movimento,spiega: «Adesso bisogna andare oltre la democrazia diretta. Per coinvolgere i cittadini non basta più chiamarli a votare su un quesito predisposto dall'alto, serve farli partecipare anche nella fase della proposta e della discussione».