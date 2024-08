Musica è tutto sold out il tour italiano di Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (askanews) – Èout ilnei club 2024” – prodotto e organizzato da Live Nation – che porteràad esibirsi nei club delle principali città d’Italia in autunno. Ilpartirà l’11 ottobre a Roma all’Atlantico Live dove la cantautrice si esibirà anche il 12 ottobre per la seconda data, per poi proseguire a Napoli con due appuntamenti live presso la Casa della(14 e 15 ottobre), a Molfetta all’Eremo Club (Ba, 16 ottobre), a Nonantola al Vox Club (Mo, 19 ottobre), a Firenze al Tuscany Hall (21 ottobre), a Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), a Venaria Reale al Teatro Concordia (To, 24 ottobre) e infine a Milano per chiudere con i due concerti al Fabrique (26 e 27 ottobre).porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.