Mattia Trani console ’Galactica’ | Di notte faccio ballare la Riviera

(Di venerdì 2 agosto 2024) Trentadue anni, da quasi dieci resident al Cocoricò, dj e produttore discografico con una passione per la techno e un’eredità fortissima da portare in, bolognese, percorre le strade della musica e dellacon quel tocco magico che già era di Marco, suo padre. E se Marco-pioniere del funk e della disco music, maestro di house e di missaggio e firma del Pascià di Riccione è mancato nel 2013 a 53 anni,, cresciuto tra i dischi, ha imparato tutto quel che poteva, non c’è dubbio, ed è diventato anche musicista studiando piano, forgiando poi il suo stile. Un artista precocissimo – hanno detto di lui: "The Italian future of techno" – che sentiremo domani in occasione delGalactica, il festival ideato da Cocoricò (qui si tiene la parte deep night) che riunisce i più importanti dj internazionali e che lo vedrà nei set dalle 17.