La Spezia pubblicate le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari

(Di venerdì 2 agosto 2024) La, 2 agosto 2024 - Terminate le procedure relative al bando perdidi Edilizia residenziale pubblica (Erp). Lo rende noto Arte (Azienda regionale territoriale edilizia - La) che informa che è stata chiusa l’istruttoria del nuovo Bando Erp e pubblicata la graduatoria definitiva che vede ammesse ben 2.092 domande di altrettanti nuclei familiari. Sono state esaminate 2.420 domande e 348 ricorsi analizzati. Da oggi, venerdì 2 agosto, per un periodo di 30 (trenta) giorni, sonoledefinitive e possono essere consultate sul sito internet di Arte https://www.arte.sp.it/. Arte mette a disposizione, nell’ufficio di via Parma, 13B alla, una postazione assistita per la consultazione delledefinitive, previo appuntamento da fissare chiamando il numero 0187 566860.