Judo eliminazione shock in 22? per Asya Tavano alle Olimpiadi Sfuma il sogno di una medaglia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dura poco più di 20 secondi il cammino dinella categoria +78 kg diai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La giovane azzurra non ha fatto valere il suo status di settima testa di serie del tabellone, facendosi sorprendere clamorosamente al debutto dalla serba Milica Zabic e perdendo subito la possibilità di giocarsi qualcosa di importante., avanti 2-0 nei precedenti scontri diretti, ha visto crollare in un battito di ciglia lo splendido castello che aveva costruito in questo ciclo olimpico, subendo l’improvvisa proiezione dell’avversaria (waza-ari) e ritrovandosi inoltre immobilizzata nella transizione in ne-waza, con l’arbitro che ha decretato dopo 10 secondi di Osaekomi il secondo waza-ari e di conseguenza la fine dell’incontro per ippon.