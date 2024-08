’Jazz e non solo jazz’ C’è Mighty Mo Rodgers

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) È un viaggio in musica quello proposto da Jazz e nonjazz, un’occasione unica per scoprire un mondo di emozioni. Arriva a conclusione la stagione 2024 organizzata dall’associazione D’Annunzio, per portare a Piazzale Azzolino la più bella musica del mondo. Dopo Nino Bonocore, Daria Bianciardi e i Dirotta su Cuba, si chiude sabato sempre a Piazzale Azzolino con un veterano della grande musica,Mo, 81 anni ben portati, uno dei più grandi musicisti del genere al mondo e ci porta nel Blues con otto elementi.Moè uno straordinario cantante e compositore che ha modellato le sue esperienze di vita in un’eccezionale, eclettica e immensamente profonda visione musicale sin dal suo debutto, Blues Is My Wailin’ Wall.