I giornalisti di Gaza si tolgono il giubbotto con la scritta ‘Press’ per protesta dopo l’uccisione di due colleghi di Al Jazeera | Non siamo criminali

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mercoledì 1 agosto duedi Alnella Striscia di, il reporter Ismail al-Ghoul e il cameraman Rami al-Rifee, sono stati uccisi da un attacco mirato alla loro auto dall’esercito israeliano. Secondo il Comitato per la protezione deial-Ghoul è il cronista numero 108 ucciso dall’inizio del conflitto, quindi dal 7 ottobre. Durante i funerali, idei due reporter, straziati e sconvolti per il dolore, si sono sfogati davanti alle telecamere agitato il giubbetto blu di al-Ghoul: “Dall’inizio della guerraimpegnati a raccontare il conflitto. Ma il giornalismo non è un crimine”. Perpoi si sono tolti tutti la fascia Press: “È inutile, ci rende degli obiettivi degli israeliani”.