I costumi sgambatissimi delle celebrity

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bikini o intero poco importa, per le celeb basta indossare un costume sgambatissimo. Tra i modelli beachwear preferiti di Emily Ratajkowski c’è un top a triangolo con stampa tropicale: dai toni accesi e brillanti, si abbina a uno slip alla brasiliana con vita alta. Il bikini della modella è del suo brand Inamorata. Vittoria Ceretti ha combinato un paio di pantaloni ampi con uno slip con vestibilità regolabile grazie alla chiusura a lacci sui fianchi. A seguire, Kylie Jenner ha optato per un modello intero, del suo marchio Khy, con profonda scollatura e spalline incrociate sulla schiena. E non solo. Tutti inel video su Amica. GUARDA LE FOTO Jorts ieri e oggi: le celebrities li portano così Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA IAmica.