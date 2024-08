Grande Fratello Anita Olivieri ha una nuova frequentazione | la reazione di Alessio Falsone Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto nuovo uomo accanto addopo la rottura con, avvenuta poco tempo dopo la fine del, il reality show che li aveva fatti conoscere e poi innamorare. Alcuni rumor postati poi da Deainira Marzano nelle sue storie Instagram avevano già dato un nome e cognome al diretto interessato, che era stato definito anche un “riccone”. Termine che non era affatto andato giù all’ex gieffina, che nella giornata di ieri ha poi pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo social in cui ha rimandato al mittente le velate accuse di essere una “arrampicatrice sociale”. Nelle scorse ore, chiamato in causa dai follower curiosi di sapere come aveva preso il fatto chestesse frequentando un’altra persona, ha voluto mettere in chiaro alcune cose.