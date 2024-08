Formazioni ufficiali Pisa-Inter amichevole precampionato 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lediestiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Quarto appuntamento pre stagionale per i campioni in carica, che fin qui hanno ottenuto un percorso netto in questo pre-campionato. Tre test, altrettante vittorie per gli uomini di Simone Inzaghi. Non ci sarà uno dei migliori di quest’estate, ovvero il nuovo acquisto Tahremi, bloccato da un primo infortunio muscolare. L’andrà in scena alle ore 19:30 di venerdì 2 agosto. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà approfondimenti sulla sfida. LE(3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Esteves, Piccinini, Marin, Beruatto; Tramoni, Mlakar; Moreo.(3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Fontanarosa; Kamate, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Salcedo.