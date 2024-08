Estate a tutta birra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il due agosto, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Internazionale della. Un evento nato a Santa Cruz in California nel 2007 per raccontare una delle bevante più antiche e apprezzate, il cui mercato globale mira ad avvicinarsi ai 150 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso composto di crescita annuale pari al 3,72%. Consumata — secondo i dati raccolti da Asso— soprattutto durante la bella stagione, larisulta amata da tutte le generazione, a partire dalla Gen X che dichiara di berla in media quattro volte alla settimana (54%), mentre Millennials e Gen Z la consumano tre volte a settimana (48%). «Laconferma ancora una volta il suo carattere trasversale e la sua centralità nelle abitudini di consumo degli italiani, anche e soprattutto durante la stagione estiva» commenta Andrea Bagnolini, direttore generale di Asso