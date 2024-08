Emergenza Incendi in Abruzzo | Rosciano in Fiamme Evacuazioni e Strade Interrotte

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pescara - L'è nuovamente alle prese con una grave. Numerosi sono gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile in diverse località della regione, con leche continuano a devastare ettari di vegetazione e a minacciare le abitazioni.e Interventi in Valpescara A, in provincia di Pescara, un doppio fronte di fuoco ha già distrutto ampie aree di pineta sulle colline della Valpescara. Lesi sono avvicinate pericolosamente alle case, specialmente nella frazione di Villa Oliveti, costringendo le autorità a monitorare la situazione da vicino per decidere eventuali. L'o, alimentato dalle alte temperature e dal vento, è attualmente contrastato da quattro squadre dei vigili del fuoco e otto gruppi di volontari della Protezione Civile.