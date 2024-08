Elezioni Usa Kamala Harris è la candidata ufficiale alle presidenziali del 5 novembre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 agosto 2024)ce l’ha fatta. La vicepresidente degli Stati Uniti ha superato la soglia necessaria per ottenere la nomination presidenziale democratica attraverso il voto dei delegati del partito, segnando un capitolo senza precedenti nella storia politica americana. In una conversazione telefonica riportata dalla Bbc,ha espresso il suo onore nel diventare la “presunta” mentre il conteggio dei voti virtuale prosegue in vista della Convention Nazionale Democratica (Dnc), che si terrà a Chicago entro la fine del mese. Il presidente in carica, Biden, ha annunciato il suo ritiro a luglio, citando preoccupazioni riguardo alla sua età e dopo pressioni crescenti all’interno del partito.è stata subito vista come il successore naturale, nonostante non goda di molta popolarità tra gli elettori.