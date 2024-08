Choc e incredulità all’ospedale di Messina | frattura del perone bloccata con del cartone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una foto che in poche ore ha fatto il giro del web: ladeldi un ragazzo che è stata “” con del. Il motivo? Mancavano le steccheBarone Tomeo di Patti, in provincia di. La denuncia su Facebook:per bloccare laUn ragazzo è arrivatomessinese per ladel, che gli è stato bloccato con un. Ha quindi deciso di scattarsi una foto, pubblicata poi dal padre del giovane che ha denunciato la situazione a dir poco vergognosa. L’uomo ci ha tenuto a precisare che non ce l’ha con i medici che, anzi, hanno cercato di fare del loro meglio con le risorse e i mezzi a loro disposizione. Ha aggiunto che c’erano solo due medici a presidiare il pronto soccorso e che le stecche per stabilizzare gli arti mancherebbero ormai da oltre un mese.