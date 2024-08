Bianca ci risiamo | nuovo look a raggi x per la moglie di Kanye West

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 agosto 2024) Potevamo partire per le ferie tranquilli e soddisfatti senza l’ennesimo outfit da censura dellapazzerella di? Ovviamente no. Perché come già detto, intontiti e intorpiditi dal caldo di questa estate rovente, idiCensori sono secchiate di acqua fredda in grado di farci risvegliare all’istante. Ci si chiede cosa succederebbe da noi, se la compagna di qualche cantante o artista famoso girasse per via Montenapoleone a Milano o via del Corso a Roma vestita, anzi, svestita, come lei. Diventerebbe senza dubbio un caso mediatico da prima pagina. E probabilmente si scomoderebbero psicologi, sociologi e benpensanti, mentre in quel di Hollywood si limitano ad una grossa risata e una pacca sulla spalla. Abituati molto più di noi ad eccessi e bizzarrie di varia natura.