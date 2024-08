Atletica Zane Weir in finale nel peso a Parigi 2024 | Ogni lancio è andato meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)centra la qualificazione alladel getto delalle Olimpiadi diper un soffio! Il lanciatore di origini sudafricane, infatti, chiude il turno preliminare all’undicesimo posto con undi 21,00 metri – poco meno di venti centimetri di differenza con quello del norvegese Thomsen dodicesimo ed ultimo qualificato – con Leonardo Fabbri che guida la graduatoria con 21,76 metri e che quindi punta in alto nelladi domani sera., intercettato in zona mista ai microfoni di RaiSport, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono ine questo è importante. Sono felice, la gara non era perfetta ma siamo qui e domani vediamo. Mi sento bene ma c’era un problema con il mio ritmo, maeradel precedente. Domani ce ne sono ancora tre e vediamo”.