Atletica Nadia Battocletti | Alcuni problemini mi frenano felice per come ho gestito la batteria

(Di venerdì 2 agosto 2024)conclude in terza posizione la suadei 5000 metri piani e si qualifica per la finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campionessa europea sulla distanza ha corso piuttosto in scioltezza, non ha fatto neanche la volata e ha controllato e amministrato, arrivando dietro alla keniota Faith Kipyegon e insieme all’olandese Sifan Hassan. Queste le impressioni da parte della trentina ai microfoni di Rai Sport: “Sono moltoper com’è andata la gara, speravo di arrivare alle Olimpiadi senza troppi problemi fisici, ma purtroppo è un mese che ho qualche problemino, ho un fastidio al calcagno e tutta la catena della gamba sinistra che non spinge e l’ho sentita anche in questa prova.mi ha detto però la mia mental coach non ho pensato, ho guardato avanti e ho pensato a spingere e a non soffermarmi su questi”.