Appello dell’Unione dei Comuni | Lago sì al commissario ma si attui il Piano stralcio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Noi al Trasimeno chiediamo l’attivazione due strade rapide e che possano viaggiare di pari passo: unstraordinario per la siccità e l’emergenza, in grado di superare i vincoli che ci tengono bloccati, che metta in sicurezza e ripulisca rapidamente le zone di porto, i canali di affluenza e le sponde e l’attuazione delTrasimeno-Tevere tramite un finanziamento adeguato non inferiore a 1,5 milioni di euro l’anno per l’ordinaria manutenzione, fino ad una legge speciale per il Trasimeno e le acque interne in Italia", così il presidentedeiSandro Pasquali sul tema della crisi del. "Parallelamente a questo – continua Pasquali – di aprire un tavolo di livello Europeo e ringrazio gli europarlamentari che lo stanno mettendo in agenda".